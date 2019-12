Associação de Promoção da Madeira aprova orçamento plurianual

O Conselho Consultivo da Associação de Promoção da Madeira votou hoje, por unanimidade, o Plano de actividades e o respectivo Orçamento que passa a ser plurianual, para o ano de 2020 e 2021.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira recorda que esta era uma reivindicação da AP Madeira desde há algum tempo e que o Governo, “atendeu” neste momento, considerando que, assim, “facilitará a vida da AP-M, com a celebração de um contrato plurianual”.

Eduardo Jesus refere que o orçamento aprovou já a entrada por parte do Governo Regional de mais 3,5 milhões de euros que constitui “o grande reforço de 35% da promoção da Madeira, que vai atingi, pela primeira vez, cerca de 14 milhões de euros”.

O presidente da AP Madeira diz que com este aumento, a Madeira “passa a ter um rácio de 2€ por cada turista que dorme na Região, o que compara com os melhores destinos mundiais no que diz respeito ao investimento promocional que se faz por dormida”.

Na reunião do Conselho Consultivo foi reconhecido o trabalho que está a ser feito por José Alberto Cardoso na qualidade de director executivo interino na Associação de Promoção da Madeira. “Reconhece o enorme contributo que tem deixado à Associação de Promoção e, acima de tudo, a forma altruísta como está a fazer em regime de ‘pro bono’, que revela uma dimensão extraordinária da sua personalidade”, acentuou, destacando ainda uma “congratulação generalizada pelo esforço realizado pelo Governo Regional, que assume, claramente, a grande aposta que faz no sector através deste reforço no orçamento”.

Unanimidade na Assembleia Geral da AP

À tarde, a Assembleia Geral da AP Madeira, que decorreu no hotel Four Views Monumental, aprovou o plurianual Plano de actividades e o Orçamento para 2020/2021 por unanimidade. Segundo Eduardo Jesus, este plano para dois anos vem permitir “outra agilidade à condução das acções da Associação de Promoção”.

Foram ainda aprovados os votos de louvor a Roberto Santa Clara Gomes, pelo trabalho desenvolvido enquanto director executivo da AP Madeira, e a José Alberto Cardoso.

O presidente da AP Madeira revelou ainda que foi admitido um conjunto de novos associados, entre eles o primeiro membro honorário - Orquestra Clássica da Madeira, a ANSA, a quem “já foi fortemente reconhecido o mérito a nível regional, nacional e internacional. Por isso, é acolhida nesta Associação de Promoção “com muita satisfação porque tem permitido a qualificação da nossa oferta de maneira muito evidente e tem colocado o posicionamento da Região de uma forma elevada”, referiu Eduardo Jesus reforçando a procura da Orquestra pelos turistas que “frequentemente a referenciam nos índices de satisfação”.