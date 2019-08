Associação de Astronomia promove actividades cientifico-culturais

Integradas no programa de Ciência Viva no Verão, a Associação de Astronomia da Madeira promove, nos próximos dias diversas actividades de astronomia.

Para amanhã, 20 de Agosto, haverá uma sessão no Cais do Funchal, subordinada ao tema ‘O Sistema Solar’, marcada para as 21h30.

No sábado, 24 de Agosto, será a vez da Casa do Areeiro, no Chão do Areeiro, receber nova actividade, desta vez, sobre a Via Láctea e o Universo Local, igualmente às 21h30.

A Associação de Astronomia salienta que as actividades científico-culturais são de acesso livre para todo o público em geral, disponibilizando gratuitamente todos os equipamentos necessários.