Integrada no programa de Ciência Viva no Verão, a Associação de Astronomia da Madeira promove, neste próximo sábado, dia 3 de Agosto, pelas 21h30, uma sessão de astronomia que terá lugar na Casa do Areeiro, Chão do Areeiro, Parque Ecológico do Funchal.

O tema principal é ‘Compreender o Universo’.