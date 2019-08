Associação de Astronomia da Madeira promove iniciativas na Casa do Areeiro

A Associação de Astronomia da Madeira promove, neste próximo sábado, dia 10 de Agosto, pelas 21h30, uma sessão de astronomia que terá lugar na Casa do Areeiro, Chão do Areeiro, Parque Ecológico do Funchal.

A acção, integrada no programa de Ciência Viva no Verão, terá como tema principal ‘Compreender o Universo’.

No dia 12 de Agosto, segunda-feira, o programa prossegue no mesmo local e hora, com outra sessão de observação mas direccionada para o tema das ‘Perseidas’, conhecidas como ‘chuva de estrelas ou estrelas cadentes’.

Esta actividades científico-culturais são de acesso livre para todo o público em geral e os equipamentos são disponibilizados gratuitamente pelos astrónomos da Madeira.