Associação CASA recebe kits de higiene para famílias carenciadas e sem-abrigo do Funchal

A Associação CASA - Centro de Apoio aos Sem abrigo, recebeu hoje os kits de higiene resultantes da angariação de material feita pelo Externato Adventista do Funchal, no âmbito da comemoração do Dia Internacional para a Irradicação da Pobreza, junto das famílias dos alunos, em colaboração com a Farmácia do Funchal e a Mais Clínic.

O material recolhido e agora entregue à CASSA será distribuído pelas famílias carenciadas e pelos sem-abrigo da cidade do Funchal.