Associação Académica da Universidade da Madeira recebe 14 mil euros do Governo Regional

A Associação Académica da Universidade da Madeira vai receber 14 mil euros por parte do Governo Regional. A concretização do apoio foi publicada hoje no Jornal Oficial da RAM (JORAM). O objectivo passa por apoiar na concretização dos projectos e iniciativas traçados para este ano.

“Considerando que o movimento associativo tem representado ao longo dos últimos anos um papel fundamental no fortalecimento e na diversificação das respostas sociais, constituindo um elemento chave na coesão e desenvolvimento da sociedade civil, importa dotar as organizações de juventude de mecanismos de intervenção, esta particular conjuntura económica e social”, refere a publicação.