Arruada leva sindicalistas à rua

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) promove amanhã uma arruada inserida na Jornada de Luta Nacional convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN). Sai pelas 15h30 de junto à Estátua Gonçalves Zarco, na Avenida Arriaga e termina junto à Assembleia Legislativa da Madeira, onde será lida e aprovada uma resolução para entregar nesta casa.

A jornada a nível nacional tem como objectivo a revogação do que entendem ser “normas gravosas da Lei Laboral”; a luta contra as propostas de alteração do Governo do PS, “que as agrava” e a luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores.

A arruada vai percorrer a faixa Norte da Avenida Arriaga, a Rua do Aljube, o Largo do Chafariz, a Rua do Bettencourt, o Largo do Phelps, a Rua Dr. Fernão de Ornelas, o Mercado dos Lavradores e a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, terminando junto à Assembleia.