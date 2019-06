ARM abre novo balcão de atendimento na Loja do Cidadão, no Funchal

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) terá, a partir de terça-feira, 11 de Junho um novo balcão de atendimento o público situado na Loja do cidadão, no Funchal, onde passará a oferecer um conjunto de serviços ligados à celebração de contratos e alterações contratuais, cobranças, pedidos de serviços e comunicação de leituras, entre outros.

Com a abertura deste novo balcão, serão transferidos para a Loja do Cidadão os serviços de atendimento da ARM localizados na Rua dos Ferreiros, n.º 148 e na Avenida Zarco, Edifício do Governo Regional.

Segundo a empresa, este novo balcão de atendimento traz um conjunto de vantagens como o horário de atendimento que passa a ser mais alargado durante a semana, passando a ser efectuado entre as 8h30 e as 19h30 e aos sábados, entre as 8h30 e as 13h30.

A ARM passa assim a estar presente na Loja do Cidadão, espaço que congrega vários outros prestadores de serviços, permitindo o tratamento de vários assuntos no mesmo local, com ganhos de tempo e de comodidade.

Além deste novo balcão na Loja do Cidadão, a ARM disponibiliza aos seus clientes mais cinco balcões, um por cada município (Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana) que poderão ser consultados em www.aguasdamadeira.pt.