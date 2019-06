APRAM encerra parte da faixa norte da Estrada da Pontinha por razões de segurança

A reabilitação da fachada poente em alvenarias de pedra do Forte de Nossa Senhora da Conceição, no Porto do Funchal, exigiu o encerramento parcial da faixa norte da estrada da pontinha, por razões de segurança.

Segundo nota enviada pelos Portos da Madeira, assim que foi detectada a queda de algumas pedras, a APRAM tratou dos procedimentos necessários para colocar com urgência a empreitada no terreno.

“A fachada em alvenaria de pedra vai ser submetida a um processo de desmatação e remoção de materiais vegetais e posteriormente, serão feitos os trabalhos de reparação e reabilitação das juntas entre pedras”, explica a Administração dos Portos da Madeira. Para evitar os problemas de queda de pedras dos elementos que formam parte da referida alvenaria, preservando e salvaguardando “a integridade física dos utilizadores do Porto do Funchal,” foi decidido encerrar parte da faixa norte da estrada da Pontinha.

Os trabalhos de reabilitação da responsabilidade da empresa ‘ETERMAR – Engenharia e Construção, S.A.’ prevêem a aplicação de uma argamassa à base de cal, para restituir as juntas entre pedras e dar a sustentação necessária aos blocos de pedra.

Os trabalhos deverão ocorrer durante dois meses e representa um investimento da APRAM perto dos 40 mil euros.