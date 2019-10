António Costa ‘esqueceu-se’ de José Manuel Rodrigues

Um incidente protocolar marcou o discurso do recém-empossado primeiro-ministro, no Palácio da Ajuda, ao final desta manhã.

Após o Presidente da República ter dado posse aos membros do Executivo e de ele próprio ter-se dirigido aos presentes, António Costa dirigiu-se ao púlpito e ao nomear as personalidades que estavam na sala, esqueceu-se de fazer referência ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. Referiu-se apenas ao presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

De acordo com a Lei das Precedências do Protocolo do Estado, os presidentes dos parlamentos insulares surgem em 14.ª posição da lista e os presidentes dos governo, em 15.º.

O pequeno incidente pode ter sido motivado por uma falha de comunicação dos serviços do gabinete do Primeiro-Ministro.