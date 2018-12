Ameaças de morte no Aeroporto

É evidente a tensão no Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo. Mensagens com ameaças de morte foram enviadas para o director e para um grupo de funcionários. O Ministério Público está a investigar o caso que faz manchete da edição de hoje do Diário de Notícias.

A poucos dias da Noite de Natal, os vendedores culpam a Câmara do Funchal pelo preço elevado dos pinheiros. É essa a foto principal da primeira página.

Um total de 174.632 peças pirotécnicas vai colorir o fim-do-ano, batendo novo recorde, numa homenagem aos ‘600 Anos’.

Destaque, também, para o levantamento do embargo ao Palacete dos Zinos, na Ponta do Sol e para a candidatura de Raquel Coelho, nas ‘regionais’ do próximo ano, a liderar uma coligação de pequenos partidos.

No dossier ‘Saúde’, a notícia de que o SESARAM vai rastrear grávidas vindas da Venezuela.

Tudo isto e muito mais na edição impressa.