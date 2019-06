Ameaça de chuva e certeza de nuvens

A chuva não ‘arreda pé’ das previsões e hoje deverá cair novamente sob a forma de aguaceiros, em geral fracos, a partir do final da manhã. O dia será marcado por períodos de céu muito nublado e por vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante Norte, rodando para o quadrante Leste a partir do final do dia.

No Funchal há igualmente a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde num dia novamente de muitas nuvens. O vento será fraco e a temperatura máxima será de 22ºC. No Porto Santo, em Machico e em Santa Cruz os termómetros chegam igualmente aos 22ºC.

A localidade mais quente das divulgadas pelo IPMA no Arquipélago será a Ponta do Sol, que vai chegar aos 24ºC. Câmara de Lobos e São Vicente chegam aos 23ºC na parte mais quente do dia. No Porto Moniz, Santana, Caniçal e na Ponta do Pargo são esperados 21ºC de máxima.

Entre os 21/22ºC vai estar a água do mar, um dia quase sem ondas. Na costa Norte terão entre 1 a 1,5 metros e na costa Sul serão inferiores a 1 metro.