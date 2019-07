Alunos da Universidade Sénior da Ribeira Brava despedem-se no final do 1.º ano lectivo

“Entendemos que é fundamental criarmos espaços onde os nossos cidadãos, independentemente do seu contexto, idade, profissão ou actividade, possam estar em contexto de aprendizagem”.

Palavras do secretário regional de Educação na cerimónia de encerramento e de entrega de certificados da Universidade Sénior da Ribeira Brava, que decorreu, esta sexta-feira (19 de Julho), no salão nobre da Câmara Municipal daquela localidade.

Na ocasião foram entregues certificados a 48 alunos, com idade igual ou superior a 50 anos.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho felicitou os alunos finalistas, sublinhando a importância da “aprendizagem ao longo de toda a visa” e seu contributo para o “exercício da cidadania”. “Universidade para trazer a felicidade”, realçou o governante citando a frase de um manual escolar.

Ainda esta manhã, reiterou a disponibilidade do seu executivo para continuar a colaborar com este projecto.

Refira-se que a Universidade Sénior é um projecto do município da Ribeira Brava, que surgiu no ano lectivo 2018/2019, no âmbito do envelhecimento activo. Trata-se de uma resposta social às necessidades da população mais idosa, visando ser um pólo de ensino, pesquisa e aprendizagem, complementado com actividades culturais e recreativas.