Alunos da ‘Jaime Moniz’ participaram no programa ‘Caminhando para a Igualdade’

No passado dia 25 de Outubro, a turma 41 do 11º ano da Escola Secundária Jaime Moniz, deslocou-se à Ludoteca do Parque de Santa Catarina, acompanhada pela sua professora de Inglês, onde participou no programa ‘Caminhando para a Igualdade’, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Educação e Qualidade de Vida, integrado na Comemoração do Dia Municipal da Igualdade.

Esta sessão, que tinha como objectivo informar e sensibilizar os jovens a tornarem-se cidadãos aptos a exercerem de forma responsável, autónoma, solidária, crítica e proactiva as questões de cidadania foi inserida no projecto da Componente Cidadania e Desenvolvimento daquela turma.

Dado o facto de esta actividade se dirigir a jovens com uma média de 16 anos, a equipa responsável do DEQV optou pelo subtema ‘Igualdade de Géneros’.

Apesar de a CMF disponibilizar transporte, os estudantes preferiram fazer a caminhada até ao Parque de Santa Catarina, em respeito pela Peugada Ecológica.

Os alunos tiveram oportunidade de assistir a um filme animado, debater e reflectir sobre aquele tema, para além de terem participado em actividades lúdico-pedagógicas, sob a orientação de Filipe Pereira e de toda a equipa ali presente.

A Escola Secundaria Jaime Moniz enaltece o trabalho da Câmara Municipal do Funchal na realização desta iniciativa e agradece o acolhimento cordial aos participantes, assim como a excelente organização e disponibilidade dispensada na preparação das actividades desenvolvidas para a abordagem desta pertinente e actual temática.