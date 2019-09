“Albuquerque tem duas personalidades”, atira o primeiro-ministro António Costa

“Albuquerque tem duas personalidades”. A frase pertence a António Costa e faz manchete no DIÁRIO de Notícias da Madeira desta segunda-feira.

Em entrevista ao matutino, o primeiro-ministro garante que o seu governo tem apresentado soluções para os dossiers da Região, mas que tropeça sempre em “problemas inventados” pelo executivo madeirense. Refere mesmo que “não é Alberto João Jardim quem quer”. Costa explica ainda por que motivo devem ser as regiões autónomas a gerirem o subsídio de mobilidade.

E outro dos assuntos em destaque no dia de ontem foi o facto de Tolentino Mendonça ter sido nomeado cardeal pelo Papa Francisco, que gerou uma onda de satisfação. O consistório está marcado para 5 de Outubro.

Nesta edição passamos ainda a ‘pente fino’ o trabalho de Paula Cabaço enquanto secretária que caiu de paraquedas no Turismo; Constatamos que o infantário da Camacha em risco de não reabrir; E ainda chegámos à fala com a Escola Atlântico que nega um calote de meio milhão de euros à Câmara do Funchal.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um excelente início de semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.