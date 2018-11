Albuquerque marca presença no Moda Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, assistirá amanhã, dia 30 de Novembro, a partir das 21 horas, ao primeiro dia de desfile do Moda Madeira, que decorre no Madeira Tecnopolo, numa organização da Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).

Trata-se do retomar de um evento que foi inequivocamente uma referência na Região ao nível da moda, durante vários anos, integrando-o agora na comemoração dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo.

A Gala dos 600 anos decorre durante dois dias (amanhã e sábado), incluindo um desfile encenado para a televisão, apresentando, ao todo, modelos de sete criadores, com propostas para a Primavera/Verão de 2019.

Releve-se ainda o facto de este regresso estar marcado pela forte presença nas criações de um dos produtos mais tradicionais e emblemáticos da Madeira: o Bordado.

No âmbito do “Moda Madeira”, foi convidado um estilista internacional que, com a utilização do Bordado Madeira como material nobre, está a ultimar uma colecção com cerca de vinte (20) coordenados que será apresentada na Gala Moda Madeira.

Com este projecto, será possível dar a oportunidade a um criador de inovar e reinventar a utilização do Bordado Madeira na moda e na alta costura. Uma aposta que pretende contribuir para a aproximação das novas gerações ao Bordado e, consequentemente, a descoberta e maior valorização dos nossos talentos.

Irá ainda contribuir para a oportunidade de afirmação e projecção da Madeira dentro do espaço da Macaronésia, criando oportunidades de negócio, dada a presença de estilistas dos Açores, de Canárias e de Cabo Verde.

O valor do apoio a este projecto é de € 71.779,20 (setenta e um mil, setecentos e setenta e nove euros e vinte cêntimos).

O “Moda Madeira” tenciona incentivar as carreiras dos designers regionais, fomentando ainda o aparecimento de novos valores nas mais diversas áreas de intervenção da moda, com especial destaque à promoção do Bordado Madeira enquanto material nobre, desenvolvendo novas formas de intervenção, cooperação interdisciplinar e escoamento deste importante produto artesanal regional; design e inovação.

Integrado no projecto ‘Moda Madeira’ está um concurso de Jovens Talentos, que pretende promover o aparecimento de novos valores no sector da criação de moda da Região.

Os participantes neste concurso tiveram de apresentar uma colecção (mínimo de 5 coordenados) com a utilização do Bordado Madeira como elemento obrigatório. Os dois melhores projectos apresentados irão abrir os desfiles de moda em ambos os dias da Gala Moda Madeira.