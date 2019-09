Albuquerque entrega certificados a 245 jovens no âmbito dos ‘Estágios de Verão’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá entregar amanhã (dia 4 de Setembro), os certificados a 245 jovens que concluíram o seu estágio no mês de Agosto, no âmbito do programa Estágios de Verão. A cerimónia de entrega de certificados, decorrerá, pelas 11 horas, na Quinta Vigia.

O programa Estágios de Verão tem a duração de um mês, entre Julho, Agosto e Setembro, na qual os jovens deverão realizar até de 30 horas de trabalho semanal.

A medida é uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação e visa potenciar a aquisição de aptidões transversais ao nível social, académico e profissional dos estudantes universitários, em contexto real de trabalho, na área de formação que se encontram a frequentar.

Este programa pretende contribuir para a emancipação e afirmação dos jovens em termos de qualificação profissional, proporcionar uma experiência formativa capaz de fomentar o enriquecimento curricular, assim como promover a integração dos jovens no mercado de trabalho.

Podem candidatar-se ao programa Estágios de Verão os jovens que: estejam a frequentar o ensino universitário, em Portugal ou no estrangeiro, que confira o grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento, ou a frequentar cursos de pós-graduação; tenham idade máxima de 30 anos, à data do início do estágio; tenham domicílio fiscal na Região Autónoma da Madeira; não se encontrem a exercer qualquer atividade profissional remunerada, independentemente do título ou qualificação do vínculo existente.

De referir que, em 2019, concorreram a este programa 832 estudantes, tendo tido colocação para realizar o seu estágio 683 candidatos, integrados em 529 entidades enquadradoras de natureza pública, privada sem fins lucrativos e empresas privadas.

Para além da experiência profissional e aquisição de competências, os jovens participantes no programa Estágios de Verão, têm direito a uma compensação monetária no valor de quinhentos euros, um seguro de acidentes pessoais e um certificado de participação.