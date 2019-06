Albuquerque diz que Via Expresso até Boaventura aproxima freguesias outrora distantes

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou sábado, 15 de Junho, a 6ª edição da Expo-Pecuária de Ponta Delgada, evento promovido pela Junta de Freguesia local, tendo por objectivo corresponder aos anseios dos produtores locais, quanto à divulgação do seu trabalho, ao reavivar da tradição das tosquias e à dinamização da freguesia.

Na ocasião, o líder do executivo madeirense reconheceu a importância da produção pecuária para muitas famílias da Região, recordando, nesse sentido, o compromisso do seu governo para com o sector, designadamente a introdução de melhorias na Estação Zootécnica, na Santa do Porto Moniz.

O chefe de governo manifestou-se ainda satisfeito com a conclusão da obra da Via Expresso até à Boaventura, referindo, inclusive o facto de ter realizado a ligação entre o Funchal e Ponta Delgada em cerca de 30 minutos, algo impensável até há alguns anos.

Num evento que junta um grande número de pessoas, o que, por si só, comprova a importância da iniciativa para a freguesia e economia local, Miguel Albuquerque dialogou com as famílias jovens e menos jovens e assegurou regressar em breve a Ponta Delgada para continuar a auscultar as expectativas e anseios da população.