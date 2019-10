Albuquerque cita Ronaldo e apela ao voto na Madeira como melhor ilha do mundo

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, recorreu hoje às redes sociais para apelar ao voto na Madeira como melhor ilha do mundo.

“Até o melhor do mundo apela ao voto na nossa Região. É impossível resistir aos encantos da Madeira. Vamos votar para que seja, de novo, eleita a melhor ilha do mundo!”, escreveu o governante no Facebook, onde partilhou a publicação inicialmente postada por Cristiano Ronaldo.