Aeronave que aterrou de emergência na madrugada de domingo mantém-se retida no Aeroporto de Porto Santo

Continua retido no Aeroporto de Porto Santo o avião Boeing 737 800 da companhia aérea Transavia que, na madrugada do passado domingo, aterrou de emergência por volta das três da manhã, devido a uma avaria. A bordo da aeronave, que tinha descolado das Ilhas Canárias e tinha Paris como destino, seguiam perto de centena e meia de passageiros, que foram ‘resgatados’ por outra aeronave da mesma companhia durante o dia de domingo, depois de terem passado o resto da noite numa unidade hoteleira local.

De acordo com as últimas informações, só ontem ao final do dia terá chegado a Porto Santo a peça de substituição. Além da reparação da avaria, terão de ser realizados testes e consequente autorização para o avião poder voltar a levantar voo.