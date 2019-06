Adiada apresentação do Roteiro do Património Natural e Cultural da Selvagem Grande

Em respeito pelo luto nacional decretado, a apresentação do Roteiro do Património Natural e Cultural da Selvagem Grande prevista para amanhã, dia 4 de Junho, às 18 horas, foi cancelada.

Recorde-se que o projecto que junta a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura pretende facultar informações aos visitantes e a todos os interessados sobre a Selvagem Grande.

As ilhas Selvagens são Primeira Reserva Natural do país, tendo sido criada em 1971 com o objectivo de proteger a Cagarra. Ao longo dos anos, a Reserva vem sendo reconhecida por instâncias internacionais, tendo sido atribuídos vários estatutos de protecção e galardões: Integram a Rede Natura 2000; desde 1992 que ostentam o Diploma Europeu das Áreas Protegidas do Conselho da Europa; estão inscritas na Lista Indicativa de Portugal de bens candidatos a Património Mundial da UNESCO; de acordo com a National Geographic, são Mar Pristino, um dos últimos no Atlântico Norte e, desde 2018, que integram a Rede GLORES como Refúgio Oceânico Global.