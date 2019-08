ADBRAVA faz balanço ao projecto ‘Saúde ao Domicílio’ na Calheta

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava - ADBRAVA, instituição particular de solidariedade Social, liderada por Nivalda Gonçalves, apresenta esta terça-feira, 20 de Agosto, às 11 horas, na Câmara Municipal da Calheta, o balanço do projecto ‘Saúde ao Domicílio’, implementado no concelho da Calheta e que consiste na cedência de camas articuladas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho, entre outras ajudas técnicas.

Estarão presentes na iniciativa o presidente da Câmara, Carlos Teles, e a presidente da ADBRAVA, Nivalda Gonçalves.