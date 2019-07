Acção de limpeza no calhau da Serra de Dentro, no Porto Santo

Realizou-se mais uma acção de limpeza concluída, desta vez, no calhau da Serra de Dentro, no Porto Santo.

Esta acção contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Idalino Vasconcelos e do vice-presidente, Pedro Freitas. Esta iniciativa tem a chancela do gabinete do Ambiente da autarquia.

A autarquia agradece a presença de dezenas de voluntários e instituições como, FAP, GNR, Exército Português, IFCN e população local que contribuíram para o sucesso desta e de outras iniciativas idênticas.