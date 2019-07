Abreu Advogados tem nova imagem

A Abreu Advogados lançou uma nova imagem esta sexta-feira, ao final da tarde.

A sociedade de advogados apresenta a nova ‘sede digital’ e uma identidade visual que, escreve a empresa em comunicado, “projecta um ciclo de mudança e que coloca a Abreu Advogados na liderança para um novo mundo onde as empresas vivem diariamente os desafios da inteligência artificial, da indústria 4.0 e de uma nova geração de profissionais”. Para tal, a sociedade de advogados dedicou-se a uma análise com os clientes, parceiros, jornalistas, advogados e especialistas de recrutamento.

“Estamos muito satisfeitos com a nossa nova Sede Digital e uma identidade visual que traduz a nossa forma de estar na advocacia. Mais do que um logótipo, trata-se de uma cultura de colaboração que está focada no futuro”, considerou o ‘managing partner’, Duarte de Athayde.

A nova imagem conta com a a assinatura da agência criativa VMLY&R Branding e é o resultado de um detalhado processo de pesquisa e testes para, a partir de hoje, ser encontrada nos diferentes canais de contacto da marca com os seus públicos: “Quando pensamos numa marca para uma sociedade de advogados, pensamos numa ideia fechada e convencional. O desafio foi abrir esta ideia e criar uma identidade que derruba as barreiras entre os advogados e o mundo. Porque acreditamos que o mundo melhora com mais advocacia e a advocacia melhora com mais mundo”, disse Hélder Pombinho, Creative Director da VMLY&R Branding.

A nova plataforma online foi desenvolvida em parceria com a Wunderman e permite que o público navegue de uma forma mais dinâmica.