Uma intervenção na rede de abastecimento no Caminho de São Roque vai afectar o fornecimento de água entre as 09h00 e as 17h00 de amanhã, tanto na referida rua como no Caminho da Fundoa de Cima. A informação foi avançada esta tarde pela Câmara Municipal do Funchal, que “agradece a compreensão de todos”.