Abanca já está a funcionar na Madeira

O ‘Abanca’ já concluiu a integração do Deutsche Bank Portugal, entidade cuja aquisição foi anunciada em Março de 2018.

Na Madeira o balcão do banco espanhol encontra-se na Avenida do Infante, no mesmo local onde funcionou o balcão do Deutsche.

Esta tarde, o presidente da entidade, Juan Carlos Escotet Rodríguez, vai efectuar uma visita às instalações da agência.



Segundo um comunicado do banco, após a integração, o ABANCA gere em Portugal um volume de negócios de 7.363 milhões de euros (mais de 82.000 no conjunto de Espanha e Portugal): 4.065 milhões de euros em recursos de clientes e 3.298 milhões de euros em crédito. Estes valores posicionam o ABANCA como a décima instituição financeira do mercado português, tanto em recursos de clientes, como em crédito. Além disso, o ABANCA é a primeira entidade de advisory banking. A entidade presta serviços a quase 79.000 clientes (particulares e empresas) através de uma rede comercial composta por 70 pontos de vendas nas principais localidades e centros económicos de Portugal.

Em Portugal o ABANCA conta com uma equipa local composta por aproximadamente 500 profissionais. Está presente em 11 países europeus e americanos. A gestão do negócio e a tomada de decisões será desenvolvida a partir de Portugal, através de uma estrutura de órgãos de governo autónoma no seio do grupo ABANCA.



A entidade, que dispõe de uma experiência prévia de 19 anos no mercado português, traçou como objectivo para 2021 alcançar um volume de negócios de 9.400 milhões e posicionar-se como um dos bancos de referência no país.