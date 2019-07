À descoberta de Paris e arredores

Uma aventura de sete dias que promete ficar na memória dos 57 professores e alunos do Clube de História da Escola Secundária Francisco Franco, que iniciaram ontem uma viagem a França com passagem por Paris, Burgos, Bayonne, Versalhes, Disneyland, Vale do Loire, Amboise, Poitiers, Futuroscope e Salamanca. “Esta viagem educativa pretende ligar a vida ao mundo da educação”, revela a escola.

O itinerário pretende dar a conhecer algumas riquezas do país de destino, assim como promover a aprendizagem fora do contexto escolas. “Os alunos e professores envolvidos no projecto terão a oportunidade de vivenciar um programa extenso que tem como objectivo a mobilidade juvenil de estudantes madeirenses fora do contexto escolar, possibilitando aos alunos o contacto com o património edificado e artístico, natural e paisagístico, e imaterial de diversas regiões e localidades a visitar”, apresenta o texto de divulgação da iniciativa. O programa inclui programas culturais, temáticos e atracções turísticas, como visitas a castelos, palácios, museus, galerias e universidades, entre outros.

Nestes dias que estão em França, os alunos terão oportunidade também de praticar a língua do país.