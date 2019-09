80% das exportações garantidas pela Zona Franca

As sociedades instaladas no Centro Internacional de Negócios representam 80% das exportações da Região. O valor total dos bens exportados atingiu, em 2018, os 176,3 milhões de euros, mais 20% do que no ano anterior. Esta é a notícia que faz a manchete da edição impressa de hoje.

Uma edição em que também merece destaque o facto de os estudantes universitários estarem impedidos de votar devido aos prazos. Já chegaram queixas à CNE.

No balanço que o DIÁRIO está a fazer ao mandato do Governo Regional, é a vez de analisar a secretaria de Humberto Vasconcelos e os sucessos e amargos de boca que o titular da Agricultura teve, ao longo de quatro anos.

Na primeira página também merecem referências os 8 ex-deputados e um ministro da República que recebem subvenções vitalícias.

Finalmente, ‘no rasto de’ foi á procura do dispositivo de apoio a invisuais que deveria funcionar, na Praia Formosa e descobriu que não funciona.

