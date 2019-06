7.300 madeirenses já adquiriram passes sociais implementados pelo Governo Regional

O Grupo Parlamentar do PSD visitou, hoje, a Empresa de Automóveis do Caniço, que presta um “serviço de qualidade no transporte colectivo de passageiros, há mais de 85 anos” para destacar os passes sociais nos valores de 30 e 40 euros, medida considerada pelos sociais-democratas como das “mais marcantes” do mandato de Miguel Albuquerque.

Segundo o líder parlamentar, o acesso aos transportes públicos nunca foi tão fácil como hoje, enumerando os cerca de 7.300 novos passes atribuídos no espaço de um mês, que aumentou o número de passageiros relativamente ao ano anterior.

Jaime Filipe Ramos salientou o acréscimo de 35% de passageiros, sendo a zona do Caniço uma das que mais cresceu, a par do Funchal e de Câmara de Lobos.

O líder parlamentar lembrou que se trata de uma medida que “não só poupa dinheiro às famílias, como aumenta a mobilidade dos cidadãos e ainda contribui para a sustentabilidade ambiental”, considerando que o Governo deve ter capacidade de poder contribuir para essa sustentabilidade ambiental.

De acordo com Jaime Filipe Ramos, 29 mil as pessoas de toda a Região já optaram pelo passe mensal por ser uma medida que beneficia a população madeirense.