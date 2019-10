601º aniversário da descoberta do Porto Santo assinalado amanhã

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa amanhã, 1 de Novembro, nas comemorações do 601.º aniversário do Descobrimento da Ilha do Porto Santo.

As comemorações começam com o Hastear da Bandeira, no Edifício dos Paços do Concelho, seguido da Sessão Solene, às 10 horas, no mesmo local.

O evento termina com uma Conferência sobre ‘Ilha do Porto Santo Candidata a Reserva da Biosfera da Unesco’ a cargo da oradora Susana Fontinha, Coordenadora Regional da candidatura a reserva da biosfera da UNESCO- Porto Santo e uma missa solene na igreja matriz do Porto Santo às 11h30.