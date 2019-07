5 números desta terça-feira, 9 de Julho

194 expositores

A 64.ª edição da Feira Agro-pecuária do Porto Moniz, que se realiza entre sexta-feira e domingo, contará com 194 expositores.

20 mil participantes

O passatempo promovido pela Associação de Promoção da Madeira, cujo prémio é uma viagem à Região, foi bastante concorrido, contando com 22 mil 255 participantes de várias nacionalidades.

31 pilotos

O Zoom iGest Rali do Faial, prova que se realiza na sexta-feira e sábado próximos, conta com um total de 31 pilotos inscritos, entre os quais três continentais que vêm preparar a sua participação no Rali Vinho da Madeira.

26.º aniversário

O Museu Militar da Madeira comemora o seu 26.º aniversário, tendo para tal programado uma série de iniciativas, entre as quais as visitas gratuitas. Nesse âmbito visitam o espaço cerca de 160 crianças e jovens dos Centros de Actividades de Verão de Calheta e Câmara de Lobos.

70% de exportação

O grupo madeirense Vidinha encontra-se entre as maiores empresas do sector do pescado do país, estando representada nas 29 lotas existentes em Portugal e sendo responsável por 70% da exportação a nível nacional.