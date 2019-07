5 números desta terça-feira, 30 de Julho

160 voluntários

O projecto ‘Voluntariado de Proximidade’, que tem percorrido os concelhos da região para combater o isolamento dos mais velhos, já formou 160 pessoas

1 mulher

Uma mulher de 57 anos terá sido agredida com recurso a uma foice e um pau, na Estrada João Gonçalves Zarco, no sítio do Garachico, em Câmara de Lobos

179 alunos

É a primeira vez que a Câmara Municipal do Porto Santo suporta manuais escolares para os alunos, para já os de 1.º Ciclo. 179 alunos serão apoiados, um investimento municipal de 6.679 euros

79.º, n.º 1

Ireneu Barreto vetou o decreto legislativo regional que aprova o regime legal da carreira especial de vigilante da natureza da RAM, justificando que viola o artigo 79.º, n.º 1 do Estatuto Político-Administrativo da Madeira, que determina que o regime de aposentação dos funcionários da administração regional é o definido na lei geral

7,1%

No 2.º trimestre deste ano, os levantamentos e compras realizados via multibanco aumentaram 7,1% em relação ao período homólogo.