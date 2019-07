5 números desta segunda-feira, 29 de Julho

1 homicídio

Uma mulher de 53 anos foi assassinada esta noite no Jardim do Mar, alegadamente pelo companheiro, de 39 anos. O corpo foi encontrado com sinais de profanação e uma inscrição na barriga.

40 euros

A avaliação da habitação na Madeira subiu 40 euros/m2 no mês de Junho.

27 dias

Quase a assinalar sete meses da circum-navegação solitária, Henrique Afonso, conhecido como ‘Pirata’ da Madeira, conseguiu ligar o Equador às Marquesas (Polinésia Francesa) em 27 dias, a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’.

324 doentes

324 doentes de Hepatite C na Região foram tratados pelo SESARAM.

11 voluntários

A Casa do Voluntário formou mais 11 voluntários para combater o isolamento da população idosa em Santo António.