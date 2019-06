48 crianças assinalam amanhã Dia do Ambiente com viagem marítima à Reserva do Garajau

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais comemora na manhã desta quarta-feira, 5 de Junho, o Dia do Ambiente com 48 alunos, a bordo de um catamaran, para sensibilizar os mais jovens para a necessidade de proteger o ambiente, mostrar a evolução dos indicadores ambientais na Madeira, dando ainda a conhecer as áreas marinhas protegidas SIC Cetáceos e Reserva do Garajau.

São crianças e adolescentes da Fundação Zino e do Projecto ‘Ponto e Vírgula’ que terão a oportunidade de visitar a Reserva do Garajau e avistar cetáceos ao largo do Funchal.

A visita será acompanhada pela Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais e técnicos da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente e do Instituto do Florestas e Conservação da Natureza.

A embarcação sairá da Marina do Funchal, às 10h00, prevendo-se o seu regresso pelas 11h30.