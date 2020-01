3,7 milhões recuperam redes de água do Funchal

3,7 milhões recuperam as redes de água do Funchal é o tema que faz a manchete deste sábado do DIÁRIO. Sobre este assunto, que pode ler na página 7, saiba que a autarquia vai substituir condutas em 17 quilómetros de redes este ano e que, em 2019, as intervenções do município no concelho geraram a interrupção do abastecimento em 1.208 ocasiões.

A foto em maior destaque na primeira página é referente ao vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, para revelar que o executivo incentiva as pré-reformas para rejuvenescer os quadros. Em entrevista ao DIÁRIO, nas páginas 26 e 27, Calado diz que a idade média dos funcionários públicos é muito elevada na Região. Alem disso, assegurou que os madeirenses vão pagar menos impostos e garantiu que não é candidato a qualquer cargo.

Outra notícia importante nesta edição é o IRS, cujos contribuintes podem começar já a prepará-lo. Fique a par de tudo na página 8.

Ainda sobre a menina que faleceu na urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, o DIÁRIO revela, na página 6, que as equipas médicas estão atentas aos estudantes do Galeão, pelo que os alunos da escola frequentada por Lara devem procurar os serviços de saúde se manifestarem algum sintoma gripal.

No que toca ao ambiente, fique a saber, na página 3, que o Governo Regional está preocupado com a subida do nível médio da água do mar.

Tudo isto e muito mais para ler na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, dia 18 de Janeiro.

Bom fim-de-semana.