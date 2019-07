324 doentes de Hepatite C tratados pelo SESARAM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, o médico gastrenterologia no SESARAM, Vítor Magno Pereira, e a directora do serviço de Infecciologia do SESARAM, Ana Paula Reis, participaram hoje numa conferência, via Skype, com a Universidade de Lisboa dedicada ao tema do ‘Futuro da Hepatite C’.

Nesta videoconferência participaram médicos especialistas do país, nomeadamente de Coimbra, Porto e Lisboa. Os especialistas nacionais destacaram o projecto inovador da Região - Eliminação da Hepatite C na RAM até 2030 – objectivo esse que o secretário regional da Saúde garantiu que será cumprido antes deste prazo.

Na oportunidade, o médico especialista, Vítor Magno Pereira, disse que já foram tratados um total de 324 doentes.

“Temos um número muito maior de doentes, que já foi pedido o tratamento, ou seja, cerca de 300 doentes que já estão inseridos na plataforma do Infarmed”, referiu.