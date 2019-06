27 milhões de euros em obras num mês

O Grupo AFA e a Tecnovia ficam com a grande fatia do volume contratual das obras adjudicadas pelo Governo em Maio. Contas feitas, no total, são 27 milhões de euros gastos em obras ao longo do mês que terminou recentemente. Conheça as contas na página 5 da edição impressa de hoje do DIÁRIO, notícia que faz a nossa manchete.

A maior mancha gráfica vai para o reforço da notoriedade do Museu da Baleia. Na página 27 falamos da instituição que soma prémios, recorde de visitantes e novos programas de investigação.

Já na nossa primeira página fazemos também referência ao assunto da página 6. 23 escolas da Região funcionam em mais do que um edifício, conheça quais.

Olhando agora para o Funchal, saiba que uma simulação de tráfego optimiza os semáforos. A Câmara do Funchal pôs em prática duas medidas que atenuaram diversos constrangimentos no trânsito na baixa da cidade. Leia mais na página 8.

Por fim, um destaque para o desporto, nomeadamente para o futebol jovem que, como informamos na página 18, terá um fim-de-semana em cheio com vários eventos em simultâneo.

