2.ª fase dos exames de Português, Geografia e História da Cultura e das Artes “decorreu de forma normal”

Realizaram-se, esta sexta-feira, dia 19 de Julho, as Provas Finais de Português, de Português Língua Não Materna (Iniciação) e de Português a Nível de Escola (9.º ano de escolaridade), do 3.º Ciclo do Ensino Básico, e os Exames Finais de Geografia A, de História da Cultura e das Artes (11.º ano de escolaridade) e de Português (12.º ano de escolaridade), do Ensino Secundário, da 2.ª Fase.

De acordo com a Secretaria Regional de Educação, a Prova Final de Português foi efectuada em 18 escolas, por 39 dos 48 alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 81,2%.

A Prova Final de Português Língua Não Materna (Iniciação) foi realizada em três estabelecimentos de ensino pelos quatro alunos inscritos.

A Prova Final de Português a Nível de Escola foi efetuada numa escola pelo único aluno inscrito.

O Exame Final de Geografia A foi efetuado em 12 escolas, por 114 dos 119 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 95,8%.

O Exame Final de História da Cultura e das Artes foi realizado em quatro estabelecimentos de ensino, por quatro dos seis alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 66,7%.

O Exame Final de Português foi realizado em 15 estabelecimentos de ensino, por 384 dos 399 alunos inscritos, o correspondente a uma participação de 96,2%.

“O processo decorreu de forma normal”, refere através de uma nota de imprensa.