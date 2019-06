2.ª edição do ‘Trofeo Regionale del Pizzaiolo’ premiou Jassi Singh como campeão regional de pizza

Jassi Singh, pizzaiolo do Ristorante Pizzeria S. Martino é o novo Campeão Regional de Pizza, depois de ter conquistado o júri do concurso inserido no Festival Gastronómico Italiano, no passado dia 2 de Junho.

O novo campeão regional venceu na categoria rainha, a ‘Pizza Clássica’, com o segundo lugar a ser conquistado pelo venezuelano Heizel Maltês. O último lugar do pódio coube a Ricardo Fosquinhas, pizzaiolo do Ratatouille – Ristorante Pizzeria.

Na categoria ‘Pizza Arte’, o grande vencedor foi Antonio Marquez, da Pizzeria Casa Italia, seguido por Luís Fernandes, a representar o Ratatouille – Ristorante Pizzeria e Marco Santos, Funchalense de gema.

A segunda edição do Trofeo Regionale del Pizzaiolo foi o ponto alto do Festival Italiano que durante três dias animou a zona velha do Funchal, com música ao vivo, workshops, showcookings e muita gastronomia de raiz transalpina.

Mais de uma dezena de pizzaiolos competiram pelo troféu final, com júris de renome, entre eles os Chefs Antonio Mezzero, Ivo Gautier e Carlos Magno. Os vencedores têm agora entrada directa na Selecção Portuguesa de Pizzaiolos.

O valor total das inscrições deste evento foi oferecido à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira, representada por Manuel Nunes.

Organizado em conjunto entre a Associazione Sapori Italiani, a Câmara Municipal do Funchal e a Mercearia dos Avôs, o Festival Italiano assume-se como a grande celebração da milenar cultura transalpina em Portugal, divulgando gostos e tradições que têm vindo a conquistar os portugueses.