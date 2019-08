“Santa Casa” do PS

A cerca de 3 meses das próximas eleições a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), com a presença em peso do atual governo nada menos do que 3 ministros e do respetivo Provedor numa espécie de “tudo em família” PS, acabou de inaugurar em Lisboa uma clínica de saúde oral gratuita, exceção feita aos tratamentos ortodônticos, destinada a crianças e jovens até aos 18 anos, independentemente dos rendimentos que auferem ou de serem oriundos de famílias carenciadas, remediadas ou abastadas, num investimento de vários milhões de euros e com um custo de funcionamento anual previsto de 700 mil euros. Convém lembrar que a esmagadora maioria das receitas da SCML provém dos jogos de fortuna e azar que são consumidos pelos portugueses não apenas em Lisboa mas em todo o País. Bom para as crianças e jovens lisboetas e para as suas famílias que assim poderão tirar proveito de um benefício “gratuito” para cuidar da sua saúde oral ainda que às “custas” do resto do País. É mais uma iniciativa de caráter eleitoralista da “família” PS que tenta assim fazer com que os portugueses esqueçam a contínua degradação dos Serviços Públicos fruto do ínfimo investimento público e da incompetência do governo durante toda a legislatura, com consequências especialmente gravosas ao nível do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, deitando mão a todos os meios para conseguir os votos suficientes para a almejada maioria absoluta. Já quanto à SCML e nomeadamente o seu Provedor fizeram por “ignorar” que as receitas dos jogos de fortuna e azar que a SCML explora em exclusividade (Lotaria, Euromilhões etc.) não são proporcionadas em exclusivo pelos portugueses de Lisboa mas de todo o País, que terão de ser muito mais criteriosos na aplicação dessas mesmas receitas em benefício da totalidade do País, e que jamais deveriam prestar-se a ser “joguetes” eleitoralistas em benefício de quaisquer governos e/ou partidos por mais fortes que sejam os respetivos “laços familiares”.