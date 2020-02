Assim vai o nosso país...

Todos as forças políticas dizem ter as melhores ideias ou soluções, no sentido de defenderem os reais interesses do povo. Contudo, tudo isto, é dito com uma forte dose de hipocrisia – naturalmente! Eles querem o poder, para defenderem em primeiro lugar os seus interesses, dos seus familiares e amigos. Depois, então, oferecem algumas migalhas às populações que os elegeram. Pois, o povo humilde e singelo contenta-se com pouco- infelizmente! A realidade, é que passado que são 40 e tal anos após o 25 de Abril, continuamos na cauda da Europa a nível de desenvolvimento global, bem como do nível de vida, com salários muito baixos em relação à maioria dos países da UE. Existem, ainda, imensas desigualdades sociais, que são de bradar aos céus, entre outras coisas mais...Todavia, a nível da corrupção estamos (bem?) classificados. Somos o 4º país mais corrupto dentro da UE. Estão de parabéns (?) os políticos e todos os que nos governaram e governam. Temos de tirar o chapéu a todos estes senhores, sem dúvida (?...). Oh pá!...E a justiça? Justííí...sa? por onde andas? emigraste? saíste do país? Num momento em que Portugal precisa tanto de ti... viraste as costas ao povo? aos mais desprotegidos?É que os grandes corruptos estão a tomar conta disto tudo! E andam quase todos por aí à solta, numa boa... fazendo grandes negociatas, mesmo com o próprio Estado, depois seguem-se as lavagens de dinheiros, branqueamento de capitais e fuga aos impostos. São banqueiros que rebentam com bancos... mas têm milhões em paraísos fiscais; são administradores e gestores de empresas semi- públicas que dão prejuízo a serem premiados, com é o caso da TAP...?! Mas, que contra - senso?!... Anda tudo louco? Enfim, é caos total... E ninguém consegue levar esta gente (pelo menos) a julgamento, a tribunal? Justiça! Por favor... regressa!Anda depressa e vem... procura salvar o que ainda tem, ou o que ainda resta!

Jorge Macedo