Semana das artes leva espectáculo multimédia ao Baltazar Dias

A Secretaria Regional de Educação, através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM) da Direcção Regional de Educação, destaca os eventos dos próximos dias da Semana Regional das Artes 2019, que decorrem em diferentes salas e espaços do Funchal.

Assim, no Centro Comercial La Vie, para os mais novos, às 12 horas deste sábado, haverá animação com a Equipa de Animação da DSEAM. No palco da Avenida Arriaga haverá dois concertos, um às 12h30, com o Ensemble de Guitarras da DSEAM e outro, às 18 horas, com o Encontro de Bandas Rock na modalidade instrumental.

O destaque deste sábado vai para o espectáculo multimédia que decorre no Teatro Municipal Baltazar Dias, às 17 horas. Este espectáculo multimédia conta com a participação de escolas do 1.º ciclo do ensino básico e baseia-se nas obras: “Alike - Para que educamos as crianças” e “A Emigração”.

Fazem parte desta sessão duas intervenções, com as seguintes escolas e respectivos professores:

1.ª intervenção:

EB1/PE/C de São Vicente - André Ferreira e Miguel Neiva;

EB1/PE/C da Ponta do Sol - Sandra Manuela Dias;

EB1/PE da Lombada (Ponta do Sol) - Sandra Manuela Dias;

EB1/PE do Lombo dos Canhas - Telmo Rodrigue;

EB1/PE do Lombo de São João (Ponta do Sol) - Telmo Rodrigues;

EB1/PE de Ponta Delgada e Boaventura - André Manuel Ferreira;

EBS/PE/C do Porto Moniz - Miguel Neiva;

EB1/PE do Seixal - Miguel Neiva;

EB1/PE do Lombo do Guiné - Luís Cabral;

2.ª intervenção

Externato Nossa Senhora da Conceição - Nazaré Cunha;

EB1/PE/C do Porto Santo - Margarida Galvão.

O sábado artístico, no Jardim Municipal, dia 8 de junho, completa-se com o concerto da Orquestra de Sopros do CEPAM.

Modalidades Artísticas

Nesta Semana Regional das Artes, 1.174 alunos de 69 escolas participam nos espectáculos das modalidades artísticas que resultam da prática da dança, dos cordofones tradicionais, do canto coral, do instrumental e expressão dramática e teatro, desenvolvidas em contexto curricular e de enriquecimento curricular, tanto no 1.º ciclo, quanto nos 2.º e 3.º ciclos dos ensinos básico e secundário.

As Modalidades Artísticas agregam várias áreas artísticas, traduzidas em seis áreas performativas e uma na área das artes plásticas. Estas actividades são desenvolvidas no enriquecimento curricular (1.º CEB) e extracurricular (2.º e 3.º CEB e secundário). Face a esta oferta artística diversificada os alunos do ensino genérico têm a possibilidade de experienciarem e desenvolverem competências artísticas mais específicas.

Modalidade Artística Instrumental –Bandas Rock

18h00 – Palco da Avenida Arriaga - A Modalidade Artística Instrumental proporciona aos alunos das nossas escolas uma vivência e uma prática instrumental, desenvolvendo as potencialidades artísticas, pessoais e sociais, alargando a uma acção comunitária, não só baseada na formação para um sistema de ocupações socialmente úteis, mas também, para a prática e a aprendizagem de um instrumento musical e, deste modo, trabalhar a criatividade. Assistiremos a momentos instrumentais assentes no agrupamento de bandas ‘pop rock’ com recurso aos seguintes instrumentos musicais: bateria, guitarra eléctrica, guitarra baixo, teclado e diversos instrumentos de sopro e voz.

Os espectáculos acontecem também a 9, 10 e 11 de junho.

No domingo, pelas 12 horas, uma equipa de animação dá cor ao Centro Comercial La Vie. Pelas 12h30, o palco da Avenida Arriaga recebe Machetinho da AGCFM. Às 17 horas o concerto da DSEAM, ‘Anatomias Musicais, tem lugar no Teatro Baltazar Dias.

Na segunda-feira, 10 de junho, a Avenida Arriaga recebe o espectáculo ‘Machetes de Machim’ às 12h30. Às 21 horas, na zona da Assembleia Regional, há concerto para comemorar o Dia de Portugal, pela Orquestra de Sopros da DSEAM, Banda militar e Ninfas do Atlântico.

Na terça-feira, a ‘Festa no Jardim’, com crianças do pré-escolar, começa às 9h30 no Jardim Municipal do Funchal. Às 12h30 a Escola de Dança do Funchal actual no Palco da Avenida Arriaga, e às 18 horas é a vez do Coro Infanto/Juvenil da Ribeira Brava. O espectáculo de encerramento da Semana Regional das Artes 2019, está marcado para as 21 horas, no Auditório Jardim Municipal.