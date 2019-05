Nascimento desagradado com a organização do Rali Vinho Madeira

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava entrou no Clube Desportivo local distribuindo sorrisos, sinal da boa disposição mas, de repente, quando questionado que comentário tinha sobre o facto de o município ter apenas uma Prova Especial de Classificação no Rali Vinho Madeira, Ricardo Nascimento fechou o rosto e mostrou o desagradado com a organização do Rali Vinho Madeira.

“Não compreendo. Sinceramente não percebo. Os pilotos elogiam as nossas estradas e era uma forma de ser inovador. Aliás, numa altura em que estamos a celebrar os 600 anos da Descoberta da Madeira serviria para homenagear a freguesia da Ribeira Brava, uma freguesia das mais antigas da Região”, atirou o edil no final da apresentação do Rali da localidade, quarta prova do Campeonato da Madeira de Ralis 2019, que se disputa nos dias 7 e 8 de Junho.

Ricardo Nascimento disse há momentos que a autarquia mostrou interesse para que a emblemática competição tivesse mais uma PEC, além da Encumeada, mas esse desejo foi declinado.

Quanto ao rali da Ribeira Brava, a prova organizada pelo Automóvel Clube Concelho de Santa Cruz (ACCS) vai para a estrada na sexta-feira, dia 7, pelas 21 horas, com a classificativa de abertura, uma super especial de 3,3 km a disputar no centro da vila da Ribeira Brava.

No sábado, a competição regressa pelas 11h08, com a primeira passagem pela classificativa da Tabua (5,6 km), à qual se segue a classificativa de São João (12,45 km), às 11h34. Estas especiais repetem-se em sistema de round pelas 12h21 e 12h47, respectivamente. Após um reagrupamento, a prova é retomada à tarde, com as duplas passagens pelas classificativas de Fonte Pinheiro (10,5 km) às 15h30 e 16h55, e pela Serra d’Água (11,3 km), às 16h20 e 17h45. A consagração dos vencedores na cerimónia do pódio acontece às 18h45.