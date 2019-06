Volta a França entre 27 de Junho e 19 Julho de 2020 devido aos Jogos Olímpicos

A edição de 2020 da Volta a França vai ser disputada entre 27 de Junho e 19 Julho, segundo o calendário do WorldTour, apresentado hoje pela União Ciclista Internacional (UCI) com adaptações devido aos Jogos Olímpicos.

O organismo conciliou a calendarização com a realização de Tóquio2020, entre 24 de Julho e 9 de Agosto, antecipando o Tour em uma semana e a Volta a Polónia para julho, em vez de agosto, relegando a Prudential RideLondon Surrey Classic para uma semana depois dos Jogos.

O principal circuito mundial de ciclismo vai contemplar em 2020 um total de 37 corridas, em 14 países de quatro continentes, começando em janeiro com o Tour Down Under, entre 21 e 26, na Austrália, e terminando na China, com a Volta a Guangxi, de 15 a 20 de Outubro.

A Volta à Turquia foi excluída deste calendário, depois de não terem comparecido o número mínimo de equipas (10) do WorldTour nos últimos dois anos, sendo a corrida relegada para o circuito ProSeries, que vai ser criado em 2020.

Já conhecidas eram as datas para a Volta a Itália, entre 9 e 31 de Maio, e para a Volta a Espanha, de 14 de Agosto a 6 de Setembro, com mais um dia do que é habitual devido à partida em Utrecht, na Holanda.

Também a calendarização do WorldTour feminino sofreu alterações, com a antecipação em uma semana de todas as provas previstas para o mês de Maio.

Os restantes calendários de ciclismo de estrada da UCI vão ser divulgados em setembro, durante os Mundiais, que vão ser disputados em Yorkshire, em Inglaterra.