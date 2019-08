Vitória de Guimarães tenta confirmar apuramento para o ‘play-off’ da Liga Europa

O Vitória de Guimarães procura hoje confirmar o apuramento para o ‘play-off’ da Liga Europa de futebol, no segundo duelo com o Ventspils, depois do triunfo por 3-0 na Létonia, na primeira mão da terceira pré-eliminatória.

Os minhotos recebem os vice-campeões da Letónia com uma confortável vantagem e só um verdadeiro desastre poderá afastar a equipa de Ivo Vieira da próxima ronda da prova, a última antes da fase de grupos.

Em Riga, Davidson (30 minutos), Pepê Rodrigues (50) e Joseph Amoah (80) fizeram os golos do Vitória de Guimarães.

Caso ultrapassem esta fase, o Vitória vai defrontar no ‘play-off’ os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav (empataram sem golos no primeiro jogo).

O encontro tem início agendado para as 17:00 e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.

Na quinta-feira, é a vez do Sporting de Braga entrar em campo frente ao Brondby, também no Minho. Na primeira mão, a equipa de Ricardo Sá Pinto foi à Dinamarca vencer por 4-2.