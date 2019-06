Três novas escolas ostentarão bandeira ‘fair-play’

A Escola Básica de 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Fonte da Rocha, a Escola Básica de 1.º, 2.º e 3.º Ciclos da Calheta e a Escola Básica e Secundária de Santa Cruz (actividade motora adaptada) são os três estabelecimentos que hoje receberam o ‘Prémio La Vie’ e que ostentarão a bandeira ‘fair-play’.

A cerimónia de entrega de prémios, promovidos no âmbito da Festa do Desporto Escolar, numa iniciativa da Secretaria Regional de Educação e do Centro Comercial La Vie (grupo Wider Property) decorreu esta tarde no referido espaço comercial. Recorde-se que o ‘Prémio La Vie’ foi criado com o intuito de destacar as escolas que ao longo do ano lectivo, e em particular na Festa do Desporto Escolar, atingiram níveis de excelência, tanto ao nível da participação como de envolvimento com toda a comunidade educativa, demonstrando atitudes e comportamentos condizentes com os valores que devem estar subjacentes ao desporto e à educação.

Presente na iniciativa, o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, salientou que com esta 4.ª edição do prémio passam a ser 12 as escolas reconhecidas, “o que implica centenas de alunos no reconhecimento daquilo que são as boas práticas do desempenho desportivo: honestidade do resultado, jogo limpo que é assumido pelos alunos e preconizado pelos professores”.

Para o governante, estes prémios são acima de tudo “reflexo de todo um trabalho que é realizado nas nossas escolas e procura acima de tudo o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens”, acrescentando que as escolas que hoje inscrevem o nome neste galardão, “são bem a demonstração dessa mesma qualidade e dessa responsabilidade” que se quer incutir nas gerações mais novas.

No final, e para responder ao repto de uma jovem aluna da Escola de Santa Cruz, Jorge Carvalho prometeu ainda que no próximo ano lectivo haverá um ‘kit’ boccia naquele estabelecimento de ensino.