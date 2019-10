Tiago Berenguer vence três no badminton

Tiago Berenguer foi campeão nas três provas em que competiu na 2.ª Jornada Nacional Não Sénior - Fase Zonal Época 2019/20, uma prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton que decorreu no sábado. Além deste atleta do escalão Sub 13 do Club Sports da Madeira (CSMa) foram ainda premiados os atletas Pedro Freitas, Sub 11 do Camacha Sport Clube (CSC), e Leonor Ribeiro, Sub 13, Raquel Álvares, Sub 15, Luísa Fernandes, Sub 17, e Nataniel Álvares, Sub 19, todos do CSMa. Todos sagraram-se vendedores em duas, revelou a Associação de Badminton da Madeira.

As provas decorreram ao longo do dia no pavilhão do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDRP), divididas pelas várias categorias. A certificar os resultados esteve a juiz-árbitro Vânia Camacho. Em termos de resultados, a Associação chama a atenção ainda o primeiro pódio numa jornada zonal de Andreia Agrela (CDRP) e os conseguidos por categoria, e que de seguida divulgamos.

No grupo Sub 11 Singular Homens venceu Pedro M. Freitas (CSC); na Singular Senhoras venceu Maribel Sousa (Associação Desportiva Pontassolense (ADP)). No Sub 11 Pares Senhoras teve o melhor resultado a dupla Andreia Agrela / Lara Ferreira (CDRP) e nos Mistos Pedro M. Freitas / Maria I. Correia (CSC).

Na categoria Sub 13, a Singular Homens venceu Tiago Berenguer (CSMa); a Singular Senhoras Leonor Ribeiro (CSMa). No Pares Homens os melhores foram João Fernandes / Tiago Berenguer (CSMa). Já nos Mistos novamente Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro (CSMa).

Nos mais crescidos, na categoria Sub 15, Tiago J. Gouveia (CDRP) venceu no Singular Homens; Raquel P. Alvares (CSMa) no Singular Senhoras; Dino Quintal / João Góis (CSC) no Pares Homens e Francisca Vasconcelos (ADP) / Raquel Álvares (CSMa) no Pares Senhoras.

Na categoria Sub 17 destacaram-se no Singular Homens Pedro Portelas (CDRP); e no Singular Senhoras Luísa M. Fernandes (CSMa). Nos pares, João N. Freitas / João P. Figueira (CSC) formaram a melhor dupla no Pares Homens e Luísa M. Fernandes / Nuno Gomes (CSMa) no Pares Mistos.

Na última categoria, Sub 19, os primeiros lugares foram atribuídos a Nataniel P. Álvares (CSMa) no grupo Singular Homens; a Ana R. Fernandes (CSMa) no Singular Senhoras; e a Nataniel Álvares / Beatriz Fernandes (CSMa) no Pares Mistos.