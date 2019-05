Sporting vence FC Porto e conquista Taça de Portugal nos penáltis

O Sporting venceu esta tarde, no Estádio Nacional do Jamor, o FC Porto, nas grandes penalidades (5-4), conquistando a Taça de Portugal.

Os ‘dragões’ adiantaram-se no marcador por intermédio de Soares, aos 41 minutos, mas antes de recolher aos balneários Bruno Fernandes estabeleceu a igualdade no marcador (45’), resultado que se estendeu até ao final do tempo regulamentar.

Já em período de prolongamento, os sportinguistas passaram para a frente, pela primeira vez na partida, com um auto-golo de Danilo, aos 101 minutos, que ainda assim foi ‘insuficiente’ para evitar novo empate portista carimbado por Felipe, aos 120 minutos, levando tudo para a decisão nas grandes penalidades, onde o emblema da 2.ª circular acabou por ser mais forte.

Está é a 17.ª Taça de Portugal conquistada pelo Sporting, descolando-se precisamente do FC Porto (16) no número de troféus conquistados. O emblema de Lisboa junta este título, na presente temporada, à Taça da Liga.