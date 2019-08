Sporting tem princípio de acordo para venda de Bas Dost ao Eintracht Frankfurt

O Sporting e o Eintracht Frankfurt chegaram a um princípio de acordo para a transferência a título definitivo do avançado Bas Dost para o clube da Liga alemã de futebol, anunciaram hoje os ‘leões’.

“A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a um princípio de acordo com o Eintracht Frankfurt para a venda a título definitivo dos direitos desportivos do jogador Bas Dost”, informam os ‘leões’ no seu site oficial.

Já o Eintracht Frankfurt adianta, também na sua página oficial, que o internacional holandês, de 30 anos, “já não estará presente no jogo do Sporting diante do Sporting de Braga”, marcado para domingo.

Os clubes não revelaram os valores do negócio, nem a duração do contrato que vai ligar Bas Dost à equipa da ‘Bundesliga’, na qual será companheiro de equipa do português Gonçalo Paciência.

Este será um regresso do ponta de lança holandês à Alemanha, onde representou o Wolfsburgo entre 2012 e 2016, antes de rumar ao emblema de Alvalade. Pelos ‘leões’, Bas Dost somou 127 partidas e 93 golos.