Sporting cumpre calendário e Keizer poupa titulares

O Sporting, já apurado para os 16 avos de final, cumpre hoje o seu último compromisso no grupo E da Liga Europa de futebol, ao receber os ucranianos do Vorskla Poltava.

Num grupo em que o primeiro lugar está já entregue aos ingleses do Arsenal e o segundo aos portugueses, este é um bom jogo para o holandês Marcel Keizer continuar a impor o seu estilo nos ‘leões’, que registam quatro triunfos desde que este assumiu o comando técnico - uma vitória na Taça de Portugal, uma na Liga Europa e duas na I Liga.

Com a situação na Liga Europa definida, Keizer deixou de fora para este jogo Gudelj, Nani, Bas Dost e Matthieu, já a pensar na próxima jornada da Liga portuguesa, quando receber no domingo o Nacional, em jogo da 13.ª jornada.

O encontro está marcado para as 20 horas, no estádio José Alvalade, e terá arbitragem do austríaco Manuel Schuettengruber.

Enquanto o grupo E está já definido, faltam ainda atribuir 11 vagas para os 16 avos de final, fase da competição que vai contar, além do Sporting, com o Benfica, relegado da Liga dos Campeões.